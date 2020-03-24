Пациент карантинного центра по коронавирусу в московской Коммунарке рассказал о внезапном визите к нему в палату президента РФ Владимира Путина. По словам Дмитрия, который работает врачом, о предстоящем личном знакомстве с главой государства он узнал за две минуты до него.
Меня не готовили к этой встрече, я не работаю в ФСО, в ФСБ. Никто не инструктировал, просто сказали, чтобы кровать заправил, сейчас к тебе президент придёт, — заявил пациент РИА Новости.
Дмитрий заболел 16 марта, хотя в последние два месяца не бывал за рубежом и не контактировал ни с кем из заражённых коронавирусом. Свой канал в Telegram о больничных буднях он начал вести, едва оказавшись в Коммунарке. Через сутки у канала было 350 подписчиков, а сразу после того, как страна увидела его знакомство с Путиным, их число выросло до двух тысяч.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин спонтанно посетил инфекционную больницу в Коммунарке. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В учреждение попадают жители Москвы и Подмосковья с подозрением на коронавирус. По словам Пескова, Путин поехал без подготовки и без каких-либо мер безопасности.