Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

По данным исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», в феврале в Москве одна из самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатой до 600 тыс рублей в месяц с — директор по маркетингу. Вдвое меньшую сумму предлагают программисту 1С. А от 200 тыс рублей ежемесячно готовы платить няне, такие цифры опубликовал ТАСС со ссылкой на имеющиеся результаты исследования.

Одна из самых высоких заработных плат в Москве доступна директору по маркетингу — до 600 тыс. рублей. В обязанности будущего работника будет входить организация digital-маркетинга по всем направлениям, подбор персонала и подрядчиков, разработка маркетинговой стратегии, А/Б-тестирование, создание посадочных страниц, запуск образовательной платформы, SMM-продвижение, — написано в результатах исследования.

На зарплату до 300 тыс рублей может претендовать программист 1С, вакансия открыта в компании по производству женской обуви и аксессуаров. В его обязанности должна входить настройка баз данных, а также автоматизация бизнес-процессов продаж и интернет-магазина, контроль алгоритмов товародвижения и ряд других функций. Также на ежемесячное вознаграждение в размере до 290 тыс рублей может рассчитывать шиномонтажник.

В компанию по обустройству жилья требуется сметчик с зарплатой до 250 тыс. рублей. <...> От 230 тыс. рублей может получать консультант SAP SRM в экосистеме «Сбера», — отметили в сервисе.

Няня 7-месячного мальчика, в функции которой войдут обеспечение полного ухода за ребёнком, а также организация развивающих занятий по возрасту, может рассчитывать на зарплату от 200 тыс рублей.

Также же заработок рассматривается для интернет-маркетолога. В круге его обязанностей — разработка маркетинговой стратегии, совместная работа на маркетплейсах с контент-менеджером, настройка таргетированной рекламы, подготовка контент-плана и другое.

Ранее сообщалось, что Свыше двух третей россиян (71%) планируют сменить место работы в 2022 году. Большинство из них (76%) ожидают, что на новом месте у них будет более высокая зарплата. 37% объяснили желание сменить работу стремлением к карьерному росту.