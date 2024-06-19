Озвучены подробности состояния раненого военкора НТВ Ивлиева Получивший ранение военкор НТВ Ивлиев остается под наблюдением врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, получивший ранение в Горловке, остается под наблюдением врачей, но уже общается с коллегами и семьей, сообщила ТАСС пресс-служба телеканала. Ему предстоит период реабилитации — мужчина потерял руку.

Алексей находится под наблюдением врачей, связь с ним есть, он общается с семьей и коллегами. Предстоит долгий период реабилитации, — отметили в пресс-службе.

До этого стало известно, что Ивлиев, пострадавший в Донецкой Народной Республике, успешно перенес операцию и находится в стабильном состоянии. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Позднее военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший журналистов НТВ, которые попали под обстрел в Горловке, скончался в больнице. Пресс-служба правительства Луганской Народной Республики информировала, что офицер погиб от полученных ранений.

Сенатор Ольга Епифанова высказала мнение, что российские журналисты стали злейшими врагами для Украины. Она подчеркнула, что корреспонденты РФ героически встали в строй с бойцами ВС России. По ее словам, практика пребывания журналистов в горячих точках показывает их высокую уязвимость, однако это категорически недопустимо в отношении тех, кто по нормам международного права должен быть неприкосновенен.