Озвучены обстоятельства смерти ребёнка в монастыре отца Сергия

Пятнадцатилетняя девочка, умершая в Среднеуральском женском монастыре, захваченном бывшим схиигуменом Сергием страдала от онкологического заболевания.
Как
Девочка с тяжелой формой онкологии, — цитирует источника портал.
Источник добавил, что девочку в монастырь привезли, чтобы молиться о её выздоровлении, поскольку официальная медицина оказалась бессильна перед болезнью.
Отмечается, что бывшего схиигумена Сергия опрашивает полиция. При этом представитель обители Всеволод Могучев заявил агентству, что у него нет благословения комментировать данную ситуацию.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова собирается обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить информацию о случаях насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре. По данным омбудсмена, там находятся 16 несовершеннолетних.
Омбудсмен добавила, что тревожные сигналы о монастыре поступали и ранее. Так, региональный детский омбудсмен уже приезжала туда с проверками, в ходе которых нарушений не было выявлено. В настоящие момент в федеральный аппарат также поступило обращение по тревожной ситуации в монастыре.
Телеведущая Ксения Собчак ранее опубликовала фильм «Монастырь особого назначения» о жизни в Среднеуральском женском монастыре. Она заявила, что во время съёмок получила многочисленные свидетельства того, что в монастыре детей избивали, истязали, а также вовлекали в употребление наркотиков.
Ранее NEWS.ru приводил рассказ одного из послушников этого монастыря. По словам молодого человека, в обители «все помешаны на сексе».
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