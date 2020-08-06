Озвучены обстоятельства смерти ребёнка в монастыре отца Сергия

https://static.news.ru/photo/9444d776-d80a-11ea-9254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятнадцатилетняя девочка, умершая в Среднеуральском женском монастыре, захваченном бывшим схиигуменом Сергием страдала от онкологического заболевания.

Как сообщает URA.RU, об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что в обители скончался ребёнок, но никаких подробностей не приводилось.

Девочка с тяжелой формой онкологии, — цитирует источника портал.

Источник добавил, что девочку в монастырь привезли, чтобы молиться о её выздоровлении, поскольку официальная медицина оказалась бессильна перед болезнью.

Отмечается, что бывшего схиигумена Сергия опрашивает полиция. При этом представитель обители Всеволод Могучев заявил агентству, что у него нет благословения комментировать данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова собирается обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить информацию о случаях насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре. По данным омбудсмена, там находятся 16 несовершеннолетних.

Омбудсмен добавила, что тревожные сигналы о монастыре поступали и ранее. Так, региональный детский омбудсмен уже приезжала туда с проверками, в ходе которых нарушений не было выявлено. В настоящие момент в федеральный аппарат также поступило обращение по тревожной ситуации в монастыре.

Телеведущая Ксения Собчак ранее опубликовала фильм «Монастырь особого назначения» о жизни в Среднеуральском женском монастыре. Она заявила, что во время съёмок получила многочисленные свидетельства того, что в монастыре детей избивали, истязали, а также вовлекали в употребление наркотиков.

Ранее NEWS.ru приводил рассказ одного из послушников этого монастыря. По словам молодого человека, в обители «все помешаны на сексе».