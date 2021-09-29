Озвучена версия задержания главы Group-IB из-за конфликта с ФСБ

Конфликт Group-IB с ФСБ мог стать причиной задержания гендиректора компании по кибербезопасности Ильи Сачкова. Он не шёл на контакт с российскими силовиками, тогда как с иностранными сотрудничал охотно. Такую версию задержания главы Group-IB озвучил источник Daily Storm.

Раньше их администрация президента якобы прикрывала, а теперь произошёл сбой. У Group-IB есть амбиции стать всемирно известной фирмой и не прогибаться на манипуляции силовиков. За счёт «крыши» в АП им удавалось сдерживать нажим органов, — цитирует издание источника.

Он отметил, что компания отказывалась сотрудничать с российскими силовиками без заключения официального контракта и не соглашалась помогать «по политическим вопросам». После того как Group-IB якобы лишилась покровителя в Кремле, Сачков был арестован и обвинён в госизмене.

Также известно, что Сачков преподавал в МГТУ Баумана. Но в университете заявили, что его арест не связан с работой в вузе, он не вёл научных работ, а занимался лишь преподавательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Сачков не признал свою вину в передаче данных иностранной разведке. По статье о госизмене (275 УК РФ) гендиректору Group-IB грозит от 12 до 20 лет.