Озвучен способ снизить цены в магазинах

Есть в России не очень полезная для ценовой политики привычка — делать запасы на 40–50% больше необходимого. Она частенько становится драйвером роста цен, сказал гендиректор «Федерального центра компетенций» (ФКЦ) Николай Соломон «Российской газете».

Из-за этого ретейлеры забивают склады под завязку, замораживая деньги. А производителям нужно постоянно изменять планы выпуска продукции, считает эксперт.

Возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что ведёт к росту цен, — подчеркнул он.

Сегодня есть все инструменты, которые помогают построить цепочку от производителя до магазина. Цифровые процессы позволяют выпускать товары по плану на несколько месяцев вперёд, избавившись от буферных запасов.

В марте 2021 года российские ретейлеры начали запасаться продуктами на фоне распространения коронавирусной инфекции. Продовольственные магазины не закроются на карантин, передавал Минпромторг РФ.