Ozon ответил на претензии ФАС к навязыванию услуг Ozon: компания внимательно изучит требования ФАС

Ozon внимательно изучит все требования Федеральной антимонопольной службы, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. В организации подчеркнули, что обращение ведомства «необходимо для сохранения прозрачных правил в отрасли».

Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Поэтому обращение ФАС — важный для нас сигнал. Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов, — добавили в Ozon.

Ранее ФАС выдала предупреждение Ozon, «усмотрев в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства», говорится на официальном сайте ведомства. В публикации ФАС говорится, что «на протяжении 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС России поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса. Речь идет о навязывании продавцам участия в услуге „Баллы за скидки“, неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов».

Ранее российские маркетплейсы Ozon и Wildberries заявили, что не имеют в распоряжении собственных или партнерских логистических объектов в Донецкой и Луганской народных республиках. Ретейлеры отметили, что в 2024 году они в первую очередь сосредоточены на развитии своих сетей в Сибири и на Дальнем Востоке.