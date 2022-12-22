Ozon предупредил россиян о росте активности мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе Ozon рассказали NEWS.ru о росте активности мошенников. По сведениям представителей онлайн-ретейлера, мошенники привлекают пользователей через мессенджеры на фишинговые ресурсы. В Ozon отметили, что компания создает специальный комплекс мер для защиты своих клиентов, в том числе через отслеживание фишинговых сайтов, аккаунтов мошенников в соцсетях и мессенджерах.

Мы боремся с этим при помощи целого комплекса мер. Среди них — отслеживание нашей службой информационной безопасности фишинговых сайтов, аккаунтов мошенников в соцсетях и мессенджерах и их последующая блокировка. Мы также круглосуточно проверяем появление новых доменов, похожих по названию на Ozon, на предмет мошенничества и потенциальной угрозы пользователям, — сообщили в компании.

Представители Ozon также подчеркнули, что при найме на работу компания не просит кандидатов переходить по каким-либо ссылкам, присылать данные банковских карт или оплачивать какие-либо товары. Все актуальные вакансии находятся на официальных ресурсах Ozon.

22 декабря Telegram-канал SHOT рассказал о ситуации с фитнес-блогером Викторией Вороницкой. Представившись сотрудниками Ozon, мошенники смогли вывести с ее карты 200 тысяч рублей.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, что активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев.