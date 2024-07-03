Ozon ответил на вопрос о сложностях с доставкой техники из Китая Ozon: проблем с заказами из Китая на платформе не наблюдается

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Проблем с заказами из Китая на платформе Ozon не наблюдается, сообщает РБК со ссылкой на представителей компании. По их словам, покупатели могут легко делать заказы на товары из-за границы без каких-либо сложностей. На платформе доступно более 18 млн товаров от зарубежных продавцов, и сроки доставки остаются стандартными — в среднем заказ приходит за две недели.

Ранее «Коммерсант» заявил, что продавцы и покупатели на Ozon Global столкнулись с трудностями при оформлении заказов крупной бытовой техники из Китая из-за проблем с платежами. Предполагалось, что китайские банки усложнили процедуры проверки контрагентов, торгующих с российскими партнерами. Однако представители компании не подтвердили эту информацию.

До этого председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что продавцов на маркетплейсах нужно обязать проверять качество своих товаров. Как он отметил, для этого в Минпромторге подготовили новый комплексный законопроект о маркетплейсах.

Также аналитик Владимир Ульянов рассказал, чтобы защитить свой аккаунт на маркетплейсе от злоумышленников, нужно придумать сложный пароль для входа. По его словам, мошенники стали взламывать аккаунты и списывать с привязанной карты деньги, делая заказы у фейковых продавцов. Также для безопасности аккаунта можно завести отдельную карту для покупок в интернет-магазинах.