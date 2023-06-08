Хирург дал прогноз о состоянии мальчика, подожженного друзьями Хирург Мензул: состояние подожженного друзьями подростка будет зависеть от степени ожогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальнейшее состояние 14-летнего подростка, которого друзья подожгли во время игры на детской площадке, будет зависеть от степени полученных травм, рассказал ожоговый хирург госпиталя внутренних войск МВД России Василий Мензул. В беседе с RTVI он отметил, что при поражении всех слоев кожи «прогноз неблагоприятный».

Буду надеяться, что мои коллеги справятся с этой ситуацией и мальчик останется жив. <...> Если поражены все слои кожи и 100%, то прогноз выживаемости очень неблагоприятный, причем в любой стране. Если у пациента термические ожоги первой степени, то есть смешанные, пограничные — это уже другая история, — пояснил специалист.

По словам хирурга, при пограничной группе ожогов раны должны очиститься в течение 16-25 дней. В случае, если они не заживают, пострадавшему могут пересадить кожу. При ожогах третьей степени мертвые участки кожи срезают сразу и на их место пересаживают новую. Мензул подчеркнул, что проблема индивидуальная, из-за чего остается надеяться только на профессионализм врачей.

В Москве ранее подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей где-то достала бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили огонь.