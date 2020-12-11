ОЗХО ведёт диалог с Москвой о визите в Россию по инциденту с Навальным

https://static.news.ru/photo/7c7619e2-3bca-11eb-8ff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Организации по запрещению химического оружия для расследования инцидента с политиком Алексеем Навальным хотят посетить Российскую Федерацию и ведут на этот счёт переговоры с Кремлём. Об этом заявил глава ОЗХО Фернандо Ариас, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу уничтожения химоружия в Сирии.

Секретариат всё ещё ждёт от Российской Федерации элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию, — приводит его слова ТАСС.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

В сентябре токсикологи бундесвера заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Путин прокомментировал инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По его словам, Москва готова получить материалы по инциденту с Навальным, чтобы понять, где конкретно было найдено нервно-паралитическое вещество, но их никто не даёт и не объясняет причин.