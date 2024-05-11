Ожирение может быть причиной четырех из 10 случаев рака The Sun: ожирение теперь может быть связано с 32 типами опухолей

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Ожирение может быть причиной четырех из 10 случаев рака, приводит The Sun результаты исследования Лундского университета в Швеции. Ученые отслеживали 4,1 млн человек в течение 45 лет, чтобы прийти к такому выводу.

Избыток дряблой кожи недавно был связан с большим количеством типов опухолей, чем 13, официально признанных Международным агентством по исследованию рака в 2016 году, — информирует издание.

По словам экспертов, ожирение может быть связано с 32 типами опухолей, что на 19 больше, чем случалось ранее. В рамках исследования ученые проанализировали 332 501 случай рака. Специалисты обнаружили, что до 40% прецедентов были обусловлены весом пациента.

Ученые нашли раковые заболевания рта, горла, желудка и мозга. Однако многие виды рака можно предотвратить. Для этого необходимо оставаться стройными и поддерживать вес в рамках нормы, говорится в выводе специалистов.

Автор исследования доктор Мин Сунь сказал, что влияние ожирения на рак может быть больше, чем считалось ранее. Установленные раковые заболевания, связанные с лишним весом, составили 25% всех случаев рака. Доля увеличилась до 40%, когда ученые добавили потенциальные онкологические заболевания на фоне ожирения.

В России ученые начали стимулировать активность у людей бурого жира, который способствует похудению. Эндокринолог Зухра Павлова отметила, что в будущем на его основе могут создать эффективный жиросжигатель.