«Ожидала резонанса»: Валиева о реакции на номер под песню из «Слова пацана» Валиева призналась, что ждала резонанса вокруг номера под трек из «Слова пацана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева призналась, что ожидала резонанса вокруг своего номера под песню из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В беседе с РИА Новости спортсменка подчеркнула, что любое ее выступление готовится специально для зрителей.

Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился. Резонанса, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждем откликов, а иначе зачем? На самом деле получила очень много приятных слов, — поделилась Валиева.

Фигуристка объяснила, что идея номера появилась у нее совместно с хореографом Даниилом Глейхенгаузом. Сама Валиева также родом из Казани, где происходили события сериала «Слово пацана». Выступление спортсменки состоялось на соревнованиях в женском одиночном катании на чемпионате России.

Валиева заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой. Чемпионат проходит с 21 по 24 декабря.

Спортсменка в разговоре с NEWS.ru призналась, что испытывает трудности с антропометрическими показателями, поэтому смогла завоевать только бронзу. Валиева не исполнила тройной аксель — самый сложный элемент, который возможен у девушек в короткой программе.