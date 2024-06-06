«Ожидаемая тема»: Греф оценил предложения по изменению налоговой системы Греф назвал ожидаемым пакет законов о совершенствовании налоговой системы

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Герман Греф

Предложенный пакет законопроектов об изменении налоговой системы в России был давно ожидаемым, заявил на ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. Однако, по его словам, в подобных реформах нет ничего драматического, передает с полей форума корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что нет никого, наверное, в бизнесе, кто бы очень мечтал получить повышенные налоги. Конечно, любое повышение налогов отражается негативно на экономической активности. Но надо сказать, что внесенный пакет [законопроектов], он достаточно сбалансированный. Повышение налогов на доходы давно ожидаемая тема. <...> Я бы не сказал, что это как-то драматически изменится, — отметил Греф.

Глава финансового учреждения также рассказал, что Сбербанк будет вкладывать финансы в развитие искусственного интеллекта. Он отметил, что банк будет стараться сохранить планку и выделять на это 50% от прибыли.

Ранее совет Госдумы направил в регионы для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, заявил спикер Вячеслав Володин. По его словам, там также излагается ряд и других новшеств: изменения в бюджете, предложение о возврате семи процентов НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.