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01 августа 2025 в 12:49

Овсяное печенье на кефире: звучит полезно, но ломается как хрустящий сон

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овсяное печенье на кефире — это неожиданный вариант классической домашней выпечки. Оно получается почти диетическим, хрустящим и рассыпчатым, без лишнего сахара и масла. Отлично подойдёт тем, кто следит за питанием или просто хочет разнообразить чайные паузы чем‑то полезным. Обязательно попробуйте этот простой рецепт — он не разочарует.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 300 г
  • Кефир — 300 мл
  • Изюм — 200 г
  • Мёд — 3 ст. л.
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Корица — 0,5 ч. л.

Энергетическая ценность: 235 ккал
Время приготовления: 1 час 30 минут

Как приготовить овсяное печенье на кефире

1. Подготовьте ингредиенты

Возьмите все продукты по списку.

2. Замочите овсянку

Смешайте овсяные хлопья с кефиром и оставьте на 40 минут, чтобы хлопья размягчились.

3. Добавьте аромат

В овсяно‑кефирную смесь влейте мёд, всыпьте ванильный сахар и корицу. Всё тщательно перемешайте.

4. Подготовьте изюм

Если изюм сухой, залейте его кипятком на 10 минут, затем обсушите. Добавьте изюм в тесто и снова хорошо перемешайте.

5. Сформируйте печенье

Если нет силиконового коврика, смажьте противень маслом. Выложите тесто ложкой, слегка придавив и формируя круглые печенья.

6. Выпекайте

Отправьте печенье в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут.

7. Остудите

Выньте печенье из духовки, переложите на решётку и дайте полностью остыть.

Почему стоит попробовать?

Это печенье — отличный компромисс между пользой и вкусом: минимум жиров, натуральный подсластитель и полезные углеводы из овсянки. Подайте его к чаю или фруктовому соку — и убедитесь сами, как удачно оно вписывается даже в диетическое меню.

Оладьи на молоке — классика, которая может удивить даже тех, кто привык к обычным оладьям на кефире. Этот рецепт поможет приготовить нежные, средней толщины оладьи, которые хорошо жарятся даже без лишнего масла — прямо на сухой антипригарной сковороде.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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