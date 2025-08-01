Овсяное печенье на кефире: звучит полезно, но ломается как хрустящий сон

Овсяное печенье на кефире — это неожиданный вариант классической домашней выпечки. Оно получается почти диетическим, хрустящим и рассыпчатым, без лишнего сахара и масла. Отлично подойдёт тем, кто следит за питанием или просто хочет разнообразить чайные паузы чем‑то полезным. Обязательно попробуйте этот простой рецепт — он не разочарует.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья — 300 г
- Кефир — 300 мл
- Изюм — 200 г
- Мёд — 3 ст. л.
- Ванильный сахар — 10 г
- Корица — 0,5 ч. л.
Энергетическая ценность: 235 ккал
Время приготовления: 1 час 30 минут
Как приготовить овсяное печенье на кефире
1. Подготовьте ингредиенты
Возьмите все продукты по списку.
2. Замочите овсянку
Смешайте овсяные хлопья с кефиром и оставьте на 40 минут, чтобы хлопья размягчились.
3. Добавьте аромат
В овсяно‑кефирную смесь влейте мёд, всыпьте ванильный сахар и корицу. Всё тщательно перемешайте.
4. Подготовьте изюм
Если изюм сухой, залейте его кипятком на 10 минут, затем обсушите. Добавьте изюм в тесто и снова хорошо перемешайте.
5. Сформируйте печенье
Если нет силиконового коврика, смажьте противень маслом. Выложите тесто ложкой, слегка придавив и формируя круглые печенья.
6. Выпекайте
Отправьте печенье в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут.
7. Остудите
Выньте печенье из духовки, переложите на решётку и дайте полностью остыть.
Почему стоит попробовать?
Это печенье — отличный компромисс между пользой и вкусом: минимум жиров, натуральный подсластитель и полезные углеводы из овсянки. Подайте его к чаю или фруктовому соку — и убедитесь сами, как удачно оно вписывается даже в диетическое меню.
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