Овсянникова освободили с поста замминистра промышленности

https://static.news.ru/photo/49af4fa0-8609-11ea-8b6f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Овсянников Фото: minpromtorg.gov.ru

Дмитрия Овсянникова уволили с поста замминистра промышленности и торговли РФ. Документ о его сокращении с этой должности опубликован на официальном портале правовой информации.

Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности, — говорится в документе.

Причина увольнения — недавний скандал с участием чиновника. Овсянников нецензурно бранился в аэропорту Ижевска. Он вступил в перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал. Мужчина отказался предъявить документы и в итоге был задержан, после чего в отношении чиновника составили протокол об административном правонарушении. Суд над ним назначен на 27 апреля, писал NEWS.ru.