Овсянникова освободили с поста замминистра промышленности

Дмитрия Овсянникова уволили с поста замминистра промышленности и торговли РФ. Документ о его сокращении с этой должности опубликован на официальном портале правовой информации.
Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности, — говорится в документе.
Причина увольнения — недавний скандал с участием чиновника. Овсянников нецензурно бранился в аэропорту Ижевска. Он вступил в перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал. Мужчина отказался предъявить документы и в итоге был задержан, после чего в отношении чиновника составили протокол об административном правонарушении. Суд над ним назначен на 27 апреля, писал NEWS.ru.
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