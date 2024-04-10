«Ответственность МВД и Минцифры»: депутат о борьбе с мошенниками c Украины Депутат Госдумы Гаврилов: с сетевыми мошенниками должны бороться Минцифры и МВД

Для борьбы с мошенниками с Украины необходимо ужесточить ответственность МВД и Минцифры, а не третировать банки, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Этот вопрос он поднимал после чтения годового отчета Центробанка в Думе.

Мы считаем, что только установление требований к банкам по выявлению и закрытию счетов не решит проблему. Банковская сфера может бороться в основном с последствиями вывода средств со счетов. Центр проблемы находится не в банковской сфере, а прежде всего в интернете. Это зона ответственности МВД и Минцифры, — говорит депутат.

Гаврилов настаивает, что необходимо ужесточить требования к операторам связи, усилить ответственность в области интернет-ресурсов. Он говорит, что нужно пресечь работу фишинговых ресурсов и сервисов подмены номера, обеспечить персонификацию данных о лицах, размещающих рекламу таких сервисов.

У нас по-прежнему не наказываются дропперы — подставные лица, участвующие в схемах по выводу средств с банковских карт наших граждан. Предлагаем расширить возможности банков по блокировке средств, поступающих на счета посредников — участников мошеннических схем, — отмечает законодатель.

Также он добавил, что важно усилить практическое взаимодействие Системы быстрых платежей и банков по выявлению мошеннических транзакций, временной блокировке и последующему возврату средств. Сейчас авторы инициативной группы готовят предложения для направления в соответствующие ведомства.

О задержании в России участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины, стало известно 8 апреля. Их считают причастными к хищению более 7 млрд рублей у россиян. Сотрудники ФСБ задержали пять человек, им предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Известно, что похищенные у россиян средства шли на финансирование ВСУ.