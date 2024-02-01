«Отвечать за базар — это прекрасно»: Сладков поддержал «закон о негодяях» Военкор Сладков поддержал новый закон о фейках о ВС России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Принятый Госдумой закон о конфискации имущества за фейки о ВС России — нужный, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, нужно заставлять людей отвечать за порочащие высказывания. Журналист также выразил надежду, что закон поможет бороться со СМИ, распространяющими фейки под чужим именем.

Заставлять конкретных людей отвечать за базар — это прекрасно. Поэтому: закон нужный, надеюсь, он будет активно применяться, а не висеть, но главное против кого? Можно ли теперь надеяться на активную борьбу государства с фейковыми каналами, которые втирают обществу дичь от чужого имени, — сказал военкор.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антигосударственной деятельности. Новый закон также предусматривает возможность лишения почетных званий и наград, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Такие меры предусмотрены, если преступление совершено из корыстных побуждений.

Володин отметил, что абсолютное большинство выступило за необходимость наказания уехавших россиян, критикующих страну и выступающих против СВО. Спикер нижней палаты парламента назвал поправки «законом о негодяях».