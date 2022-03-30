Отток мигрантов назвали позитивным для экономики России

Отток трудовых мигрантов позитивно скажется на экономике России, заявил экономист Пётр Заборцев «Царьграду». Она будет перестраиваться, её «производящая часть», которая должна заместить исчезнувшие без импорта продукты, станет возрастать.

Нам нужно понимать, что в целом определённый отток мигрантов сейчас, скорее всего, даже на руку, стратегически это может дать больший эффект, — сказал Заборцев.

При этом сейчас неясно, уедут ли мигранты или будут прибывать в Россию, добавил он. Иностранцы сейчас напуганы, как и многие.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, в свою очередь, считает, что рабочие места «достойной занятости» нужно переорганизовывать для россиян.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов опроверг новость о том, что в России наблюдается отток трудовых мигрантов в связи с падением курса рубля. По его словам, «всё нормально» и серьёзных изменений не наблюдается.

Также вопроса о будущем мигрантов в России коснулась эксперт по рынку труда Юлия Молодницкая в подкасте NEWS.ru «Что дальше будет?». Она ответила на вопросы о том, ждать ли массовых сокращений, бояться конкуренции с мигрантами — в том числе с Украины. также Юлия рассказала какие отрасли пострадают больше всего, а какие даже сейчас испытывают кадровый голод.