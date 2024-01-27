Мартовское тепло, опасно: какая погода будет в РФ с 29 января по 4 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России с 29 января по 4 февраля. По его словам, на всей территории страны, кроме Чукотки, начнется оттепель. Температура воздуха будет на 2–6 градусов выше климатической нормы. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

Роман Вильфанд прогнозирует, что 29 января в Москве начнется повышение температуры. С утренних −10 градусов она поднимется до −2 уже к вечеру понедельника. По словам метеоролога, в столице потеплеет, так как придут воздушные массы со стороны Атлантики.

«30 и 31 января в Москве будет облачно, ожидается небольшой снег. Суточный ход температуры не будет выражен. Ночью прогнозируется 2–7 градусов ниже нуля, а днем — от 0 до −5 градусов. Это характерно для Москвы и сопредельных областей. Во вторник начинается длительный период оттепельной погоды, который затронет и начало февраля», — отметил Вильфанд в разговоре с NEWS.ru.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, с четверга по воскресенье в Москве тоже будет тепло. Начиная с 30 января температура воздуха будет на 5–6 градусов выше нормы.

«По своим климатическим характеристикам она больше будет соответствовать не концу января — началу февраля, а четвертой пятидневке марта. То есть погода на следующей неделе будет почти на два месяца опережать свое климатическое развитие», — добавил метеоролог.

По словам Вильфанда, несмотря на оттепель, среднемесячная температура в Москве будет намного ниже нормы — примерно на четыре градуса. Это связано с тем, что первая половина января была экстремально холодной, объяснил он.

Как добавил научный руководитель Гидрометцентра, такая же ситуация сложится и в соседних областях. По его словам, в Черноземье будет более высокое давление, поэтому там не ожидается осадков в первой половине недели.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

По прогнозам Вильфанда, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области значительное повышение температуры произойдет уже в понедельник. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, к утру 29 января столбики термометров будут показывать от −4 до +1 градуса, а днем — до +5 градусов.

«В понедельник осадков в Санкт-Петербурге не будет. Всю следующую неделю ночные температуры так и будут держаться около −5, а дневные — около 0. Поэтому со вторника в Петербурге и Ленинградской области ожидаются осадки в виде дождя и снега», — сообщил метеоролог.

Вильфанд отметил, что в соседних областях, например в Мурманской, Новгородской, Псковской, ночные температуры с 29 января по 4 февраля будут колебаться в диапазоне от −2 до −7 градусов, а днем ожидается около нуля. По прогнозу метеоролога, довольно тепло будет и в Республике Коми: там ночью ожидается около −10 градусов, а днем — от −1 до −6.

«Антициклон, который будет перемещаться по Северному Ледовитому океану, — очень глубокий. Это значит, что давление в нем очень низкое. Из-за этого на севере страны будет формироваться опасный ветровой режим. Он прогнозируется на севере европейской части России и Урала. Порывы ветра там могут достигать 38 метров в секунду», — подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог пообещал, что Гидрометцентр позже выпустит объявление о штормовом предупреждении для жителей этих регионов.

Чем будет опасна погода на юге России

В понедельник в южных регионах России ожидается очень «опасная» погода, прогнозирует Вильфанд. По его словам, там ожидается шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. Помимо этого, на юге выпадут интенсивные осадки, добавил метеоролог.

«В понедельник в Краснодарском крае будут сильные осадки: снег, мокрый снег, дождь, гроза. Это все при ветре до 22 метров в секунду. Такие интенсивные осадки, в горах особенно, приведут к тому, что в регионе будет паводковая ситуация: на притоках Кубани и реках, которые впадают в Черное море. Это Геленджикский, Сочинский, Анапский районы», — сказал Вильфанд.

Он порекомендовал жителям этих регионов не ставить машины возле рек. Метеоролог также объяснил, что паводки обычно бывают летом при сильных дождях, а не зимой. Он назвал погодную ситуацию в Краснодарском крае «достаточно сложной».

«Но начиная со среды, даже со вторника, там ситуация улучшится: начнет распространяться область высокого давления и интенсивность осадков существенно уменьшится», — отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что на Северном Кавказе, в Краснодарском крае ночная температура воздуха будет колебаться от −1 до −6 градусов, а днем может потеплеть до +4.

Фото: vk.com/sochigov

В каких регионах России пойдет мокрый снег

По словам метеоролога, в Приволжском федеральном округе на следующей неделе ожидается существенное повышение температуры. Он уточнил, что на всей его территории столбики термометров не будут опускаться ниже −10 градусов ночью, а днем будет от 0 до −5.

«И там на следующей неделе тоже будут осадки в виде мокрого снега и снега», — прогнозирует Вильфанд.

Как отметил метеоролог, с понедельника потеплеет и на Урале. По словам Романа Вильфанда, в Пермском крае, Свердловской области, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе ночью будет 18–23 градуса мороза, а днем — от −14 до −19. В южных регионах Урала ожидается 15–20 градусов мороза ночью и 7–12 градусов ниже нуля днем.

«В понедельник там будет еще малоснежная погода, так как там образуется область повышенного давления, а начиная со вторника пойдет умеренный снег», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Где в России будет −37

Примерно такую же погодную ситуацию на следующей неделе Вильфанд спрогнозировал и для регионов Сибири и Дальнего Востока. С 29 января по 4 февраля в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай температура воздуха будет немного выше многолетних значений.

«Днем там ожидается около −15 градусов, а ночью — до −20. В Красноярском крае и Хакасии будет немного холоднее: −20 градусов днем и до −35 ночью. Местами снег, но больших осадков не будет. В Сибири на следующей неделе установится хорошо выраженная антициклональная погода», — добавил он.

По прогнозу метеоролога, в самых густонаселенных районах Дальнего Востока тоже будет умеренно теплая погода. Например, в Приморском ожидается около −15 градусов по ночам и 5–10 градусов мороза днем, добавил он.

«Довольно тепло и в Якутии. На северо-востоке республики ночью ожидается 32–37 градусов мороза, а днем — 25–30 градусов ниже нуля. Будет местами снег. В Хабаровском крае 23–28 градусов мороза ночью, 19–24 градуса ниже нуля днем. Тоже вполне умеренная погода», — отметил Вильфанд.

Эти значения в среднем на три градуса выше климатической нормы этих регионов, подытожил метеоролог.

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