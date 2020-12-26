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Песков высказался об отсутствии у Путина прививки от COVID-19

12:52, 28 декабря 2020 54
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Отсутствие сейчас у президента России Владимира Путина прививки от коронавирусной инфекции никоим образом не отражается на доверии к отечественной вакцине от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Никоим образом не отражается, — цитирует РИА Новости представителя Кремля, ответившего на вопрос, отражается ли на доверии к российской вакцине промедление Путина в принятии этого решения.

Ранее на своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.

Глава государства добавил, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Об этом говорят не только отечественные специалисты, но и зарубежные. Он добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не вакцинироваться, писал NEWS.ru.

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