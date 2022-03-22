«Отсутствие таланта»: Красовский о новой обложке Forbes

Телеведущий Антон Красовский в разговоре с NEWS.ru порассуждал о том, почему журнал Forbes решил не размещать никакой обложки в этом месяце. Журналист связал это решение с отсутствием таланта у сотрудников компании. Ранее руководитель отдела маркетинга и общественных связей Forbes Дмитрий Озман опубликовал в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) пост, в котором видно, что журнал выйдет с завтрашнего дня с абсолютно чёрной обложкой, без иллюстраций. На ней будет только надпись Forbes, дата и штрихкод в самом низу.

Мне кажется, что сотрудникам Forbes есть о чём погрустить. Просто об отсутствии таланта у всех сотрудников. То есть, в принципе, это такой «по ком звонит колокол», а звонит он по себе. Главное, чтобы колокол действительно настоящий не прозвонил по ним, настоящий русский знаменский распев, — отметил Красовский.

Интернет-пользователи поинтересовались у Озмана, будет ли выходить журнал дальше в России. Он пока не ответил юзерам на их вопросы.

Накануне журнал Forbes сообщил, что на международные компании, которые приняли решение частично или полностью уйти с российского рынка, работают более 200 тысяч человек по всей стране. При этом самым крупным работодателем является компания «Макдоналдс». Всего в ресторанах быстрого питания работают 62 тысячи человек.