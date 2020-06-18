Отстранённый от служения священник-единоросс вернулся к прихожанам

https://static.news.ru/photo/63d6dbf2-b177-11ea-8ac9-fa163e074e61_660.jpg Игорь Пашменов Фото: Игорь Пашменов/facebook.com

Ульяновскому священнику Игорю Пашменову, которого запретили в служении из-за членства в «Единой России», разрешили вернуться к обязанностям после покаяния. Протоиерей покинул ряды партии.

Как сказано в новом указе главы Симбирской епархии митрополита Симбирского и Новоспасского Иосифа, церковная амнистия объявлена, учитывая покаяние и обещание впредь оказывать должное послушание законному священноначалию.

Протоиерей восстановлен в должности настоятеля храма Рождества Христова в селе Арбузовке Цильнинского района Ульяновской области.

Тем не менее, по данным ИА Regnum, устранив нарушение, священнослужитель незамедлительно возглавил общественное движение сторонников «Единой России» в Ульяновской области, что формально не противоречит требованиям Церкви.

Протоиерей Игорь Пашменов был выведен за штат епархии на три года и освобождён от должности настоятеля храма в связи с утверждённым Священным синодом правилом о «недопустимости членства лиц в священном сане в политических партиях».

Как писал NEWS.ru, протоиерей стал членом «Единой России» по благословению Симбирского митрополита Прокла, который руководил епархией с 2012 по 2014 год. Не вызывала вопросов партийная работа Игоря Пашменова и у следующих правящих архиереев, Феофана и Анастасия. Однако митрополит Иосиф счёл такое совмещение неуместным.

За несколько месяцев до запрета в служении протоиерей вошёл в политический совет «Единой России». Кроме этого, он был включён в состав местной Общественной палаты.