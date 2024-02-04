Отстранение Губерниева, Киркоров не народный, Валиева всё: что будет дальше

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Приговор Камиле Валиевой, призыв лидера ЛДПР Леонида Слуцкого лишать проштрафившихся артистов почетных званий заслуженных и народных, требование тренеров по биатлону об отстранении Дмитрия Губерниева от комментирования соревнований — эти и другие темы были в центре внимания соцсетей и СМИ. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Какой приговор суд вынес Валиевой, реакция фигуристки

29 января Спортивный арбитражный суд огласил решение по делу Валиевой, согласно которому она была наказана четырехлетней дисквалификацией и аннулированием всех результатов начиная с 21 декабря 2021 года. В этот день на чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристка сдала положительную допинг-пробу. В ней было найдено запрещенное вещество триметазидин. Валиева в суде не смогла доказать его непреднамеренное употребление. Из-за этого сборная России лишилась командного золота на Олимпиаде-2022, а сама Камила — золота на чемпионате Европы того же года. Тренер Александр Жулин назвал приговор издевательским.

Камила Валиева поблагодарила всех за поддержку в своем Telegram-канале. «Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает», — гласит подпись под фото одного из баннеров с изображением спортсменки.

По информации «Советского спорта», Валиеву в Спортивном арбитражном суде защищала отечественная компания BGP Litigation. В 2023 году ее юристы добились отмены решения Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

То дело рассматривалось Апелляционным трибуналом МПК. В его состав входили три арбитра. По итогам слушаний в Дубае 25 апреля 2023 года Трибунал посчитал, что решение МПК об отстранении ПКР необоснованное. Было указано, что доказательств, представленных на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, недостаточно для того, чтобы сделать вывод о нарушении ПКР своих членских обязанностей.

Дело Валиевой не стало для BGP Litigation таким же успешным. По информации The Times, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева приняла допинг не намеренно и не мошенничала. При этом суд решил удовлетворить апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое запросило четырехлетнюю дисквалификацию для фигуристки. Доказать непреднамеренность принятия Валиевой запрещенного вещества не удалось.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что убедительных доказательств непреднамеренного принятия Валиевой запрещенного вещества представлено не было. И фигуристке дали максимальное наказание.

«История, которая была представлена суду и нам, — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате к концу слушаний команда юристов подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание», — сказал Ниггли в эфире The Sports Ambassador.

31 января тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе отреагировала на дисквалификацию ученицы. Она задалась вопросом, защищал ли кто-то интересы спортсменки вообще:

«Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль», — заявила Тутберидзе.

Татьяна Тарасова усомнилась в том, что Этери Георгиевна могла не знать, кто и каким образом представляет в суде интересы Валиевой.

«Этери Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должен интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Позже Татьяна Анатольевна также добавила, что сама не знает, защищал ли кто-то Камилу в Спортивном арбитражном суде.

«Тренер говорит, что не знает, кто защищал ее ученицу — мировую звезду фигурного катания. Это что, шутка? Почему тренер сама этим не занималась? На мой взгляд, именно она вместе с профессиональными юристами должна была заниматься защитой Камилы Валиевой», — подытожила Тарасова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Отберут ли у Киркорова звание народного артиста

30 января лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Госдуме разработать и внести законопроект о возможности лишения званий заслуженного и народного артиста из-за неприемлемого поведения. Он обратил внимание депутатов, что среди российских артистов, которые имеют звания и различные преференции от государства, есть лица, чье поведение «идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры».

«Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту элитку лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку СВО, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в „голых“ вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками», — заявил Слуцкий.

Парламентарий считает, что государство должно поддерживать только тех артистов, которые на сегодняшний день «действительно составляют соль российской культуры».

В случае утверждения подобного законопроекта певец Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста РФ, а его коллега Дима Билан — заслуженного. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже обращался с такой просьбой к главе Минкульта Ольге Любимовой. Он считает, что исполнителей нужно наказать за «ненадлежащее и оскорбительное поведение» после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Звание народной артистки у Чулпан Хаматовой также неоднократно вызывало споры после ее эмиграции в Латвию на фоне СВО. Актриса в одном из интервью после переезда заявила, что никогда серьезно не относилась к титулу, после чего член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что нужно создать специальную комиссию для аннулирования почетного звания артистки, а в январе 2024 года Виталий Бородин направил соответствующее обращение в Министерство культуры России.

Глава ФПБК также выступает за лишение звания народного артиста рок-музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как заметил Бородин, после отъезда из России исполнитель продолжает критиковать СВО.

Актриса Лия Ахеджакова может остаться без звания народной артистки РФ в случае утверждения соответствующего законопроекта. Ранее Бородин просил Генпрокуратуру признать ее иноагентом и лишить государственных званий и наград. Он указал, что актриса после ухода из «Современника» осталась жить в России, но постоянно дает интервью украинским телеканалам и открыто желает победы Украине.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева также может быть лишена государственных наград и званий, заявил на днях депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Он уточнил, что, в соответствии с разрабатываемыми новыми нормами, титулов и преференций могут лишить всех, кто совершил преступление против России, включая не только артистов, но и спортсменов.

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также других российских артистов, уехавших из страны после 24 февраля 2022 года, могут лишить всех «бонусов» от государства, об этом сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на законопроект, который разрабатывают в Минкульте.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто и почему хочет уволить Губерниева с ТВ

Российские тренеры по биатлону ждут ухода спортивного комментатора Дмитрия Губерниева из телевизионного эфира, заявил четырехкратный олимпийский чемпион по этому виду спорта Александр Тихонов. Он высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач.

«Вы в курсе, как падает биатлон с Дмитрием Губерниевым? Я был в Красноярске в Академии биатлона, открыл соревнования. И все тренеры подошли с вопросом: „Ну когда его уже уберут?“ Кто такой Губерниев по сравнению со мной?» — рассказал Тихонов.

Взаимная антипатия между четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым и телекомментатором Дмитрием Губерниевым имеет многолетнюю историю. Так, в феврале 2020 года телеведущий заявил, что Тихонов, занимавший в свое время пост президента Союза биатлонистов России, стал никому не нужен и по этой причине всех критикует, хотя в действительности является «глубоко несчастным» человеком.

Также Губерниев отреагировал на участившуюся критику в свой адрес. По словам комментатора, недовольство выражают только «психи и алкоголики».

В защиту комментатора выступил тренер сборной России Юрий Каминский. Специалист в комментарии корреспонденту NEWS.ru заявил, что оппоненты могут решить возникшие конфликты между собой без привлечения прессы, и назвал Губерниева профессионалом.

«Я уверен, что Елена Вяльбе, Александр Тихонов и Дмитрий Губерниев могут спокойно решить все вопросы между собой. Вы, журналисты, наверняка сами раздули слова Тихонова, Вяльбе и сделали из этого скандальчик. Я отношусь к Губерниеву как профессионалу со всеми его преимуществами и недостатками», — сказал Каминский.

Телекритик и журналист Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru также высказался в защиту Губерниева. По его словам, известный комментатор обладает харизмой, которая позволяет ему успешно рассказывать про соревнования и привлекать телезрителей.

«Он готовится к каждому эфиру, не просто залетает в эфир и начинает вещать. Подготовка видна. Он всегда искреннее поддерживает наших спортсменов в любом виде спорта, который бы ни комментировал. Благодаря ему стал популярным биатлон. Как бы ни относиться к Губерниеву, нравится или не нравится, он прилагал много усилий, чтобы этот вид спорта стал у нас популярен. Сейчас все больше людей интересуются биатлоном, смотрят соревнования, в этом его огромная заслуга», — заключил Горбунов.

В настоящее время никаких предпосылок к отстранению Губерниева от эфира нет.

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