Отслеживание цифровых переводов может коснуться операторов сотовой связи МВД обяжет мобильных операторов предоставлять данные о переводах и абонентах

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Законопроект о предоставлении правоохранительным органам данных о переводах цифровых денег, разработанный МВД России, коснется в том числе и операторов сотовой связи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ. Предполагается, что данные придется предоставлять в срок до трех рабочих дней с момента запроса.

В частности, законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс России положением, в соответствии с которым операторы, в том числе сотовой связи, будут обязаны по запросам следователей полиции или дознавателей «не позднее трех рабочих дней с момента их поступления» предоставлять информацию по платежам. Инициатива МВД также предлагает наделить следователя и дознавателя полномочиями, согласно которым они могут запрашивать информацию об абонентских соединениях в случаях, не терпящих отлагательств. Период предоставления указанной информации не может превышать 10 суток с момента запроса.

Адвокат Ярослав Пакулин считает, что законопроект поможет расследовать мошенничество. Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы Дмитрий Стасюк предупреждает, что важно не допускать злоупотреблений со стороны правоохранителей.

Сразу возникает вопрос о возмещении ущерба в случае неправомерных действий следователя или дознавателя и их руководителя, санкционировавшего данное мероприятие. Ведь за них расплачивается государство, — поддерживает его адвокат Людмила Айвар.

Ранее сообщалось, что российские банки могут обязать предоставлять правоохранительным органам данные о переводах цифровых денег в течение одного — трех дней с момента запроса. МВД РФ уже разработало соответствующий законопроект.