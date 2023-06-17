Отшельница с Байкала предсказала будущее России Отшельница Мореходова: Россия «будет существовать еще много веков»

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Байкальская отшельница Любовь Мореходова сообщила о том, что Россия все преодолеет и будет существовать еще много веков. Свое предсказание она сделала во время программы «Прямой эфир». Она также пообещала, что россияне будут жить счастливо.

Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит. <...> Мы победим и преодолеем все наши трудности. И мы будем жить счастливо, — сказала отшельница.

Любови Мореходовой 82 года, она уже много лет живет одна на берегу Байкала. К ней часто приезжают за советом обыватели, поскольку они считают, что отшельница обладает даром ясновидения.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов рассказал, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал объединение русского мира в границах СССР к 2025 году. Он сообщил, что занимался архивными записями Жириновского и нашел в них предсказание о будущем России.

Врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг сообщил, что чем больше социальных потрясений происходит в стране, тем больше людей начинает обращаться к предсказателям и другим источникам веры. Он добавил, что на данный момент, в свете напряженной обстановки в мире, популярность работников культа среди россиян может возрасти.