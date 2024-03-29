«Отрыв от реальности»: в Совфеде отреагировали на дело блогера Улановой

Фото: t.me/ulanova_buroo

Екатерина Уланова

Деятельность блогера Екатерины Улановой — это откровенное воровство и обман, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. Подобная деятельность, по его словам, вызывает много вопросов. Он выражает непонимание рвению подобных людей «что-то продавать или чему-то учить».

Деятельность блогеров вызывает очень много вопросов — совершенно неясно, на основании чего они решили, что могут что-то продавать или чему-то учить. <...> Говоря конкретно о приведенном случае (с блогером Екатериной Улановой. — NEWS.ru) — это откровенное воровство и обман, — говорит сенатор.

Он считает, что курсы и услуги блогеров являются обычным мошенничеством, рассчитанным на доверчивых людей. Никто, по его словам, не будет учить людей быстрому успеху. Волшебной палочки нет, отмечает Гибатдинов. Достигнуть высот можно только посредством усердного труда и постоянного самосовершенствования.

Из-за малого внимания к законодательному регулированию деятельности, которая осуществляется через интернет, блогеры отрываются от реальности и торгуют воздухом, наживаясь на людях. Это недопустимо, и нам необходимо разработать ту законодательную базу, которая обезопасит пользователя, — отметил сенатор.

Ранее пострадавшие от деятельности Улановой люди рассказали NEWS.ru, что она не предоставляла им заказанный товар и не возвращала деньги, после чего блокировала «отработанных» клиентов. По их словам, недобросовестный продавец присылала фотографии посылок, однако они так и не доходили до заказчиков.