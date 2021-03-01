Отрицавшего холокост профессора подозревают в реабилитации нацизма

https://static.news.ru/photo/41579ce0-7a8c-11eb-886d-96000091f725_660.jpg Аушвиц (Освенцим) Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

В словах экс-профессора Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимира Матвеева, высказавшегося ранее в пользу отрицания холокоста, содержатся признаки реабилитации нацизма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленинградской области.

Гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала, и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы проверки уже направлены в следственные органы, которые будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Матвеева. Ранее стало известно, что Матвеев был уволен из учебного заведения ещё в начале февраля.

26 января, в канун Дня памяти жертв холокоста, в Санкт-Петербурге прошёл вебинар для школьных учителей по теме «Подготовка уроков памяти жертв холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица», на котором выступил профессор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и СПбГЭУ Владимир Матвеев.

Как сообщал NEWS.ru, в ходе своего выступления он заявил, что «холокоста не было», газ нацисты использовали для дезинфекции помещений, а топлива для сжигания людей у немцев не хватало. По мнению специалиста, этот «миф» распространяется из-за выгоды для Израиля, поддержки еврейских общин США и «иммунитета евреев против критики».