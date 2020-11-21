Отрезавший голову матери житель Самары может избежать тюрьмы

https://static.news.ru/photo/1641deba-2bce-11eb-aa3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: samara.sledcom.ru

СК РФ по Самарской области завершил изучение материалов уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. По версии оперативников, он совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), — зарезал своих отца и мать.

По данным силовиков, в период времени с 25 по 31 августа 2020 года фигурант, находясь в квартире по месту жительства в Промышленном районе города, в результате конфликта минимум 10 раз ударил ножом своего отца и примерно столько же — свою мать, а затем отрезал последней голову.

Жертвы подозреваемого умерли на месте, а их сын скрылся с места происшествия, говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Самарской области. 4 сентября 2020 года его доставили в региональный центр из Санкт-Петербурга, где тот прятался от правосудия.

В ходе судебной экспертизы у мужчины обнаружено психическое расстройство, ему необходимо принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении с интенсивным наблюдением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Останкинский суд Москвы 19 ноября 2020 года до середины января арестовал гражданку, обвиняемую в убийстве двух своих детей на северо-востоке мегаполиса, рассказала пресс-секретарь инстанции Кристина Явкина. Дети, тела которых были найдены в квартире многоэтажного дома на северо-востоке Москвы, могли быть задушены подушкой. Это одна из версий, которую рассматривают следователи. Не исключается и отравление.