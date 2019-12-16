Учитель русского языка из школы города Палласовка Волгоградской области Гульнара Мунтаева прокомментировала скандал, разразившийся после принудительной стрижки ученика.
По её словам, она отстригла всего «три-четыре волосинки», чтобы «обозначить длину» приемлемой причёски, а после отправила мальчика на следующий урок. Позднее ребёнка кто-то «серьёзно обкорнал».
Мунтаева заявила, что сохранила отрезанные волосы и предъявила их в качестве доказательства при внутреннем расследовании. При этом она признала, что её решение было ошибочным.
Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребёнок постоянно неухоженный, —
рассказалаучительница.
По данным телеканала «360», родители восьмиклассника написали заявление, в котором отметили, что не имеют претензий к педагогу.
Ранее NEWS.ru писал, что школьник, которому учительница насильно отстригла чёлку, рассказал о случившемся. По его словам, сейчас он не испытывает никаких негативных чувств.
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