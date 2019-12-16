https://static.news.ru/photo/a3ecac14-200c-11ea-b794-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учитель русского языка из школы города Палласовка Волгоградской области Гульнара Мунтаева прокомментировала скандал, разразившийся после принудительной стрижки ученика.

По её словам, она отстригла всего «три-четыре волосинки», чтобы «обозначить длину» приемлемой причёски, а после отправила мальчика на следующий урок. Позднее ребёнка кто-то «серьёзно обкорнал».

Мунтаева заявила, что сохранила отрезанные волосы и предъявила их в качестве доказательства при внутреннем расследовании. При этом она признала, что её решение было ошибочным.

Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребёнок постоянно неухоженный, — рассказала учительница.

По данным телеканала «360», родители восьмиклассника написали заявление, в котором отметили, что не имеют претензий к педагогу.

Ранее NEWS.ru писал, что школьник, которому учительница насильно отстригла чёлку, рассказал о случившемся. По его словам, сейчас он не испытывает никаких негативных чувств.