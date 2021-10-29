Всех отравившихся в египетском отеле россиян выписали из больницы
Денис Давыдов
Денис Давыдов
13:37, 31 октября 2021
Фото: Atta/Xinhua/Global Look Press
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Всех отравившихся в египетском отеле россия выписали из больницы, сообщает ТАСС. Все они размещены в других отелях Хургады. Причиной массового отравления российских туристов могла стать водопроводная вода.
Подобные нарушения влекут за собой привлечение к ответственности, — пояснил агентству глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб.
Ранее сообщалось, что число россиян, получивших отравление в одном из отелей египетского курортного города Хургада, увеличилось до 40 человек.
Сам отель закрыт на неопределённый срок. Оставшихся в нём туристов расселили в другие гостиницы. Прокуратура начала расследование. За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания и напитков, а также оказываемых услуг отелю грозят крупные штрафы, а также полное закрытие с отзывом лицензии.