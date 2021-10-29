Всех отравившихся в египетском отеле россиян выписали из больницы

Фото: Atta/Xinhua/Global Look Press

Для вакцинации от коронавируса несовершеннолетних детей концентрация «Спутника V» будет уменьшена в несколько раз. Как рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, для подростков дозу препарата уменьшат в пять раз, а для детей младшего возраста — в 10 раз, пишет РИА Новости.

Всё то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз, — пояснил специалист. Гинцбург добавил, что вакцину от коронавируса пациентам в возрасте 12–17 лет также будут вводить дважды. Как...