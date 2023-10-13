Отпускникам рассказали о ситуации на курортах Египта Турэксперт Домостроева рассказала о спокойной обстановке на курортах Египта

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Несмотря на то что Египет граничит с Израилем и сектором Газа, российские туристы, планирующие отдых в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде, могут не беспокоиться за свою безопасность на фоне палестино-израильского обострения, рассказала в беседе с KP.RU турэксперт Дарья Домостроева. Она подчеркнула, что популярные среди россиян курорты на Красном море находятся очень далеко от зоны конфликта и обстановка там спокойная.

Обстановка на египетских курортах спокойная, все туристы планово отдыхают, — отметила специалист.

Домостроева напомнила, что расстояние между Шарм-эш-Шейхом и границей Египта с сектором Газа составляет 460 км. Хургада, расположенная на противоположном, африканском берегу Красного моря, отстоит от неспокойного региона на 700 км. При этом экскурсии из Египта в Израиль отменены.

В Ассоциации туроператоров России изданию рассказали о единичных обращениях от граждан с вопросами об обстановке в Египте, при этом снижения продаж путевок не отмечается. Отели и аэропорты на курортах охраняют, причем для российских рейсов в Египте предусмотрены особые меры безопасности. Маршруты лайнеров, летящих из России на египетские курорты и в столицу страны Каир, не проходят в воздушном пространстве Израиля.

Как подчеркнули в Ассоциации туроператоров, российские власти не давали никаких рекомендаций по поводу посещения Египта, поэтому если кто-то из туристов на волне тревожных новостей все же откажется от поездки в эту страну, то возврат денег за туры и авиабилеты пройдет только на общих основаниях.

Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе пообещала, что все находящиеся в Израиле организованные туристы из России вернутся в страну до конца недели. По ее словам, их осталось в Израиле немного, и последние авиарейсы с российскими туристами отправятся в субботу и воскресенье.