Отпуска школьных учителей прервут из-за ЕГЭ

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Почти 300 тысяч учителей школ будут отозваны из отпусков для проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что это почти четвёртая часть всех педагогов страны.

Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили дискомфорт учителям, которые впервые, наверное, за многие десятки лет — прецедента и не было — прерывают свой отпуск, — цитирует Музаева ТАСС.

По его словам, из-за такой ситуации летний отдых преподавателей будет разделён на две части.

Врио главы Рособрнадзора добавил, что «ситуация с прерыванием отпуска для учителей подробно обсуждалась региональными министрами». Ведомство, отметил он, поддержало идею установить учителям дополнительную выплату за работу на ЕГЭ и предложил её «довести до глав субъектов». Музаев заявил, что «это не очень большие деньги, которые можно найти всё-таки в каких-то резервах и выплатить учителям».

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.

При этом Рособрнадзор не станет требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемической предосторожности.

Ранее NEWS.ru писал, что министерство просвещения утвердило расписание проведения Единого госэкзамена. 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, основной этап будет проходить с 3 по 23 июля, а резервные дни намечены на 24-25 числа. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.