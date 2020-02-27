Большинству россиян требуется минимум год, чтобы накопить деньги на путешествие за границу. Об этом они сообщили исследователям ситуации на туристическом рынке.
Впрочем, большинство это не абсолютное, а относительное. О такой финансовой ситуации заявил каждый третий — 32%,
Зато каждый пятый — 21% — может отправиться в путешествие сразу, как пожелает: 9% всегда имеют отложенные деньги на путешествия, а 12% заявили, что у них в принципе нет необходимости копить.
В то же время почти каждый десятый — 9% — берёт кредит на поездку или оплачивает расходы кредитной картой.
Ранее NEWS.ru писал, что большинство российских туристов предпочитают останавливаться в четырёхзвёздочных гостиницах. На такие средства размещения приходится более трети всех бронирований.
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