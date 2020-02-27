https://static.news.ru/photo/579bd312-5955-11ea-a4e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинству россиян требуется минимум год, чтобы накопить деньги на путешествие за границу. Об этом они сообщили исследователям ситуации на туристическом рынке.

Впрочем, большинство это не абсолютное, а относительное. О такой финансовой ситуации заявил каждый третий — 32%, передаёт РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий Ostrovok.ru. Ещё 15% респондентов поделились, что могут скопить необходимую для поездки сумму за полгода. 7% собирают деньги от четырёх до пяти месяцев. Собраться за два-три месяца способны 12% опрошенных. Только 4% туристов могут накопить необходимую сумму за один месяц.

Зато каждый пятый — 21% — может отправиться в путешествие сразу, как пожелает: 9% всегда имеют отложенные деньги на путешествия, а 12% заявили, что у них в принципе нет необходимости копить.

В то же время почти каждый десятый — 9% — берёт кредит на поездку или оплачивает расходы кредитной картой.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство российских туристов предпочитают останавливаться в четырёхзвёздочных гостиницах. На такие средства размещения приходится более трети всех бронирований.