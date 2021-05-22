Отпуск в Крыму: россиянка рассказала об обмане в первый же день

https://static.news.ru/photo/dcd1c56c-bc4d-11eb-b972-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Россиянка после отдыха в Крыму рассказала, как местные продавцы пытались обмануть её при покупке сим-карты в первый же день отпуска. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница пояснила , что услуги её мобильного оператора обходились в Крыму дорого, поэтому она решила приобрести местную сим-карту с Интернетом для звонков по мессенджеру WhatsApp.

Туристка рассказала, что в Симферополе ей рекомендовали купить карту за 650 рублей. При этом в салоне связи ей пришлось долго выяснять наличие более дешёвых вариантов связи. Оказалось, что можно купить сим-карту за 300 рублей, которая гарантирует 25 гигабайт Интернета и 600 минут местных звонков.

Этого женщине хватило на всю поездку, однако качеством связи в Крыму она осталась недовольна. Туристка предупредила соотечественников, выбирающих Крым для отдыха, о наличии разных тарифов на связь и предостерегла от уловок продавцов.

Ранее стало известно, что московская чиновница провела майские праздники в Крыму и описала пребывание там фразой «отвратительный сервис в пафосных интерьерах». Первый замглавы департамента труда и соцзащиты населения правительства Москвы Александра Александрова отдыхала с семьёй в курортном районе Мисхор.