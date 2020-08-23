Отпущен последний россиянин, задержанный на протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b5c2c238-e5e7-11ea-894b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Последнего задержанного во время протестов в Белоруссии отпустили, сообщил пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

По его словам, гражданин России Михаил Дорожкин 23 августа покинул центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске и вернулся на родину.

В дипмиссии в настоящее время нет официальных данных о других россиянах, которые могли быть задержаны на акциях протеста и до сих пор находились бы в местах временного содержания, — уточнил Маскалев.

Однако, добавил он, сотрудники консульства продолжают уточнять соответствующую информацию, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД Белоруссии оформило 79 протоколов об административных нарушениях после массовых акций, прошедших 23 августа 2020 года, заявили в пресс-службе ведомства. По словам представителей министерства, в мероприятиях приняли участие 20 тысяч граждан. СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.