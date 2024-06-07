Отправляясь в отпуск с ребенком, не забудьте это: бережем нервы в самолете

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Многие семьи в летний период планируют отдых с маленькими детьми. Однако отпуск нередко сопровождается трудностями, особенно если речь идет о перелете на самолете. Эксперты делятся советами, как облегчить путешествие с ребенком.

В первую очередь нужно выбрать подходящее время для полета. Это должен быть не поздний и не ранний рейс, чтобы ребенок не переутомлялся и чувствовал себя комфортно.

Также стоит выбрать место в салоне самолета, где будет много места в ногах. Лучше всего отдать предпочтение местам у прохода, чтобы было больше пространства для движения.

Эксперты советуют взять в полет любимые игрушки, книги, раскраски и другие развлечения, чтобы занять малыша на время перелета. Также нужно позаботиться о еде и напитках. Не стоит забывать и о лекарствах от укачивания.

Ребенок может капризничать и плакать в самолете, поэтому стоит заранее продумать план действий на этот случай. Специалисты советуют не стесняться обращаться за помощью к бортпроводникам и другим пассажирам. Они могут дать дельный совет или помочь в трудной ситуации.

Нужно помнить и о гигиене. Стоит убедиться, что у ребенка все для этого есть: салфетки, подгузники и так далее. И напоследок, эксперты советуют создать спокойную атмосферу для ребенка, чтобы он чувствовал себя безопасно.

Ранее гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал, что самыми популярными направлениями среди россиян для отдыха с детьми летом 2023 года являются Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Мальдивы. По его мнению, это лучший выбор для семейного отдыха, а в Индию и на Шри-Ланку предпочитают ездить компаниями или без детей.