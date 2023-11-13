Отправленный в СИЗО Шабутдинов продолжает предлагать «воздух» в Сети Шабутдинов из СИЗО опубликовал приглашение на очередной вебинар

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Аяз Шабутдинов

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов, будучи в СИЗО, опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новое приглашение на свой вебинар. Инфлюенсер предложил всем желающим проверить качество его услуг бесплатно.

Каждый, кто придет на вебинар, сможет убедиться в качестве наших программ бесплатно, — подписал блогер.

Ранее московская прокуратура предъявила Шабутдинову обвинение в мошенничестве при продаже курсов. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства об отправке блогера в СИЗО и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест. Однако инфобизнесмена отправили в следственный изолятор до 16 декабря.

После этих событий глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в МВД с просьбой проверить и других блогеров на мошеннические действия. В списке оказались имена Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Асхаба Тамаева, Ксении Губиной и Таты Феодориди.