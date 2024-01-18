Отправим пьяниц и блогеров на СВО: как военная служба в РФ стала наказанием

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Депутат Виталий Милонов на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства высказал свои соображения по вопросам укрепления института брака в России. В частности, он предложил штрафовать за развод на 100 тыс. руб. или наказывать нерадивых мужей, отправляя на исправительные работы в зону СВО. Виталий Валентинович конкретизировал — исправлять таким образом следует «гулящих, которые ходят к проституткам», а также «негодяев, которые шляются, пьют, бьют жен, изменяют им».

Не в первый раз

Ранее похожими мыслями делилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. А точнее — боролась за патриотизм в голове отдельно взятого блогера Дани Милохина. «Если бы его призвали, это был бы очень хороший, позитивный контент для российской армии, как нам кажется», — заявляла Екатерина Михайловна.

Очевидно, что в обоих (и многих других) случаях российская армия используется спикерами в качестве «страшилки».

Вряд ли подобная риторика доставляет удовольствие российским военным. В зоне СВО сейчас огромное количество добровольцев, наши парни едут на передовую по собственному желанию. И вдруг из выступлений депутатов и чиновников мы узнаем, что это то ли «наказание», то ли способ исправления для блогеров, проштрафившихся в публичном пространстве. Или банальных «гуляк».

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Публичная риторика

Когда подобные вещи говорят общественники или частные лица — еще можно понять. В конце концов, не каждый гражданин России осознает всю серьезность ситуации и понимает, насколько важно сегодня выбрать верную сторону.

Но когда такие заявления делают представители государства или законотворцы — происходящее вызывает искреннее изумление.

На мой взгляд, нельзя вещать про любовь к Родине и патриотизм и тут же, не отходя от кассы, намекать, что служба в ВС РФ это в каком-то смысле способ наказания.

Да и в целом, если посмотреть в учебник истории, становится понятно, что запретительство и в целом политика ограничений эффектны в моменте. Но неэффективны в перспективе.

Почему идем на фронт

Возможно, вместо запугивания и публичных угроз, бесконечных заявлений в прокуратуру и санкций стоит активнее, больше рассказать молодежи, почему парни идут на фронт? Почему ребята рискуют жизнями, бросают важные дела в мегаполисах и едут туда, где нет комфорта, но есть опасность и риски? Ради чего они это делают?

Это, полагаю, было бы гораздо эффективнее, чем поиск внутренних врагов и всевозможные наказания разного рода «звезд» за выступления без штанов.

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