«Отправили в жёсткую колонию»: Жданов прокомментировал этап Навального

https://static.news.ru/photo/7f2a9c38-78fd-11eb-885c-96000091f725_660.jpg Иван Жданов Фото: vk.com/ioannzh

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Иван Жданов прокомментировал информацию о переводе оппозиционера Алексея Навального во владимирскую колонию.

Как мы и предполагали, Навального отправили в жёсткую колонию, где даже не работает ФСИН-письмо (система отправки и получения писем заключёнными. — NEWS.ru), — написал он в Twitter.

Жданов выразил надежду, что политику не придётся отбывать в этой колонии весь срок. Он пообещал в ближайшее время рассказать о планах по борьбе за освобождение Навального.

При этом он подчеркнул, что соратники Навального и его адвокаты до сих пор не знают о его местонахождении, а о колонии он узнал из СМИ.

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Накануне сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2. Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий («дадинская» статья).

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Навального этапировали в колонию. Он не рассказал, куда отправили оппозиционера. Адвокатам Навального в СИЗО также отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел при возвращении из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», однако Россия отказалась исполнять это решение, писал NEWS.ru.