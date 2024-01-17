Отоларинголог назвала популярное лекарство, вызывающее аритмию Отоларинголог Марнова предупредила об опасности назальных препаратов для сердца

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Капли для носа могут представлять опасность для здоровья, так как они повышают риск развития аритмии, заявила врач-отоларинголог Светлана Марнова. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», сосудосуживающие препараты имеют массу противопоказаний, на которые необходимо обращать внимание. В частности, их нельзя применять при глаукоме, атрофическом рините или феохромацитоме. Кроме того, их не следует сочетать с ингибиторами МАО.

Специалист утверждает, что сосудосуживающие препараты в виде капель или спреев предназначены для снятия отека слизистой. Все ингредиенты, применяющиеся в производстве таких средств, имеют ряд противопоказаний. Это обусловлено тем, что такие капли могут вызывать нарушения сердечного ритма. По этой причине их не рекомендуется принимать людям с диагностированной аритмией. Кроме того, сосудосуживающие капли вызывают привыкание, вынуждая пациентов постоянно применять их, чтобы свободно дышать.

Все сосудосуживающие препараты вызывают привыкание. Не существует абсолютно безопасного периода их использования, но максимальный составляет пять дней, — рассказала Марнова.

Врач Елена Малышева ранее рассказала, чем опасна глаукома. По ее словам, она развивается из-за того, что внутриглазная жидкость не выводится из организма. Глаукома характеризуется повышением внутриглазного давления и постепенным разрушением зрительного нерва, что может привести к потере зрения.