Отоларинголог дал совет по правильному использованию увлажнителя воздуха Отоларинголог Зайцев порекомендовал использовать кипяченую воду для увлажнителей воздуха

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Для увлажнителей воздуха следует использовать кипяченую или дистиллированную воду без солей, предупредил врач-отоларинголог Владимир Зайцев. В беседе со «Словом и Делом» он отметил, что в воде из-под крана содержатся химикаты и хлорка, которые попадают в бронхолегочные пути при вдыхании.

В лучшем случае мы используем кипяченую воду. А, как правило, человек не парится и просто наливает холодной воды из-под крана. Но там есть и хлорка, и химикаты, которые не дают воде возможности цвести. <...> Если эту же историю мы вдыхаем, то это идет в бронхолегочные пути. Поэтому здесь должна использоваться либо дистиллированная вода, вода без солей, либо вода кипяченая, — пояснил специалист.

По словам Зайцева, увлажнитель воздуха не следует просто убирать, когда не предполагается его активное использование. Так, весной необходимо слить из него воду, а после обработать антисептиками на водной основе, такими как хлоргексидин или мирамистин.

Врач отметил, что каждый человек должен самостоятельно решать для себя, нужен ли ему в квартиру увлажнитель воздуха. Для тех, кто не может это определить, следует измерить влажность воздуха при помощи гигрометра. Зайцев также посоветовал обратить внимание на увлажнители со встроенным гигрометром тем, кто любит оставлять различные приборы включенными. Он пояснил, что чрезмерная влажность воздуха может привести к развитию патогенной флоры.

Здесь вопрос индивидуальный, и человек должен очень тонко, интимно чувствовать, насколько увлажнитель в принципе нужен, насколько воздух пересушенный, и вызывает ощущение покашливания, поперхивания, — пояснил отоларинголог.

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