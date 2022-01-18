«Отобрать паспорта»: как губернаторы пытаются сдержать утечку молодёжи

Проблему тотального оттока молодёжи из регионов на днях актуализировал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он признал, что молодые люди по самым разным причинам массово сбегают с периферии. Причём уезжают не только в Москву, как это было раньше, но и в другие крупные города. Однако заявление губернатора о том, что он поставил задачу «максимально быстро переломить этот тренд», вызвало у экспертов улыбку. В таком случае, шутят специалисты, у молодёжи необходимо отобрать паспорта — других действенных способов удержать выпускников школ, вузов и квалифицированных сотрудников на малой родине пока, похоже, не придумали.

Тройной отток

Ульяновский губернатор уже не в первый раз поднимает эту тему. И это понятно — молодежь стремительно покидает регион. Местные эксперты не удивляются, говорят, что в первую очередь уезжают из родных мест из-за отсутствия перспектив.

Решение об отъезде из родного региона всегда непростое. Далеко не все уезжают в Москву. Многие мои знакомые переехали в Самару и Казань. Казалось бы, три часа езды, а совсем другая жизнь, — рассуждает в разговоре с NEWS.ru местный общественник Константин Толкачёв.

По его мнению, прозвучавшее заявление губернатора о необходимости взять и переломить этот тренд — чистой воды популизм. Толкачёв говорит, что в таком случае Алексею Русских следует, например, отбирать паспорта у молодёжи:

Не все хотят жить в депрессивном регионе, с разрушенным образованием и здравоохранением, и получать 25 тысяч рублей. Пока же нам рисуют Нью-Васюки, но к реальности планы местных властей имеют весьма отдалённое отношение.

Проблема оттока молодёжи сегодня свойственна большинству регионов просто потому, что почти все они — депрессивны. Эксперты говорят, что данный тренд максимально негативно сказывается на развитии страны, рождая существенные перекосы.

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Дальнейшая концентрация талантливой молодёжи в столичном регионе или их отъезд за границу усугубит асимметричность развития страны, усилит обнищание и вырождение регионов, утверждает в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Башкирской академии госслужбы и управления Арсен Шаяхметов. Именно поэтому, по его словам, в наиболее «продвинутых» регионах активно формируют инфраструктуру для создания социальных лифтов. Шаяхметов говорит: в качестве таких научно-образовательных хабов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, выделяются Казань, Уфа, Красноярск, Пермский край, Кемеровская, Белгородская и Тульская области, Екатеринбург, Калининград.

Он признал, что перспективы данных проектов пока неочевидны. Зачастую фиксируется и обратная динамика: молодёжь, получив качественное образование, стремится конвертировать его в качество жизни, которое может быть недостижимым даже в федеральных центрах, поскольку уровень социальных требований общество превышает уровень развития инфраструктуры российских городов.

Бегут действительно не только из малых городов, но и из мегаполисов. Яркий пример — Нижний Новгород. Казалось бы, большой город, а отток все равно очень серьёзный. В данном случае против Нижнего работает его географическая близость к Москве — каких-то 420 километров. Вот люди и рассуждают: чего я буду сидеть у себя на родине, если могу перебраться в столицу и за ту же работу получать в три-четыре раза больше, — объясняет в разговоре с NEWS.ru социолог Сергей Таланов.

По его словам, речь идёт о «тройном оттоке»: во-первых, уезжают школьники, успешно сдавшие Единый госэкзамен и получившие шанс учиться в ведущих вузах страны, во-вторых, перебираются за лучшей жизнью и выпускники местных вузов, которые поняли, что там, где родились, они отнюдь не пригодились. В-третьих, продолжает Таланов, выбор в пользу переезда делают и уже состоявшиеся квалифицированные специалисты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Социолог признал, что пока региональным властям не удалось найти универсального рецепта борьбы с массовой миграцией. Однако российские губернаторы не теряют надежду остановить поток уезжающих.

За деньгами и движухой

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что сегодня обострилась межрегиональная конкуренция. По его словам, некоторые субъекты «очень активно развиваются и приглашают к себе в первую очередь молодёжь, это гонка идёт, она объективная».

В качестве средства удержания молодых людей Текслер предложил активнее развивать креативную индустрию. Он привёл в пример челябинскую практику, когда бывшее заброшенное производственное пространство превратилось в место притяжения творческих людей. Там проходят экофестивали и ярмарки, работают фотостудии и заведения общепита. Креативный кластер представляет собой девять строений площадью 18 тысяч квадратных метров.

Некоторые относятся к таким инициативам несерьёзно — дескать, людям нужна работа, а не развлекуха. Однако это не совсем так: на проблему стоит смотреть комплексно. Люди должны иметь возможность не только зарабатывать деньги, но и тратить их. Поэтому индустрия развлечений и креатива — важный фактор, — отмечает в разговоре с NEWS.ru сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский.

По его оценкам, регионы должны стать территорией, пригодной для жизни. Он подчеркнул, что «мало просто построить шахты и платить по сто тысяч рублей в месяц».

Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день самые популярные российские города, куда хотели бы переехать россияне, — это Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, выяснил ранее ВЦИОМ. Причём, кто хотел бы сменить место жительства, в качестве ключевых причин указали более высокий уровень жизни, возможности найти интересную и оплачиваемую работу, более комфортный климат.

Другое исследование ВЦИОМ показало, что наиболее важным жизненным приоритетом для российской молодёжи оказался материальный достаток. В частности, его поставили на первое место 60 процентов опрошенных, в то время как семейные отношения — 29 процентов. Стоит отметить, что средняя заработная плата в российской столице превышает 100 тысяч рублей, в регионах — как минимум в два раза меньше.

Из-за обострившейся утечки кадров губернаторы вынуждены идти на чрезвычайные меры. Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее подписал постановление, согласно которому выпускникам школ, решившим продолжить обучение в регионе, разово выплачивают по 10 тысяч рублей.

Свои предложения уже озвучивают и представители депутатского корпуса. Например, депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин выступил с инициативой создать в Ноябрьске или Новом Уренгое первый вуз в округе для решения проблемы оттока молодежи из региона. Инициативу он озвучил в своем видеоблоге в группе «Работа на Север». Позднее парламентарий в беседе с местными журналистами уточнил: речь идёт о создании вуза с определёнными направлениями. Депутат считает важным понять наиболее востребованные специальности, чтобы открыть именно эти направления и готовить «своих доморощенных специалистов».

В Омской области активно верстают программы трудоустройства: молодым людям местные власти предлагают пройти стажировки на предприятиях. При этом компенсируются затраты на наставников. Также в регионе запустили систему поддержки выпускников, выезжающих на работу в сельскую местность. Им платят так называемые подъёмные и предоставляют жильё на льготных условиях.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров также намерен решить проблему оттока молодёжи из региона, население которого за последние три года сократилось на 3,8% — до 994 тысяч человек, в том числе за счет молодёжной миграции в мегаполисы. По словам Егорова, нужно сделать все возможное, чтобы решить проблему оттока молодежи. Как это сделать — политик не уточнил. Однако средняя зарплата в Тамбовской области по итогам 2020 года составила 36,4 тысячи рублей, регион по этому показателю занял 77 место по стране.

По мнению главы аналитического центра «Акценты» Антона Чаблина, демографические тренды подчиняются рыночным: молодёжь уезжает из депрессивных регионов, где не видит возможностей для реализации своего потенциала, в более успешные и социально-экономически конкурентоспособные.

Он считает, что выходом из ситуации может стать создание новых точек притяжения, где молодежь могла бы реализовать свой потенциал, прежде всего в перспективных отраслях. Примерами, считает Чаблин, могли бы стать Сколково или Иннополис. Хотя и там не так всё гладко: в том же Иннополисе должно в перспективе жить более 100 тысяч человек (в основном это молодые специалисты и члены их семей), реально же — пока не набирается и двух тысяч. В Сколково аналогичная проблема — вместо обещанных 80 тысяч жителей там сейчас проживают менее тысячи горожан.

Чаблин признал: большинство регионов могут предложить лишь один вариант — занятость в сервисной сфере, связанной с торговлей и общепитом. Однако ёмкость этого рынка даже в самых быстро растущих городах (будь то Москва или Сочи) конечна. Однако, подчеркнул эксперт, это не останавливает массовое бегство молодежи, рвущейся за несбыточной мечтой прочь из регионов, которые кажутся им неконкурентоспособными, немодными и неперспективными.