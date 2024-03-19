«Отношения не сложились»: Канделаки отреагировала на смерть Уткина Канделаки заявила, что сожалеет о несложившихся отношениях с Уткиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Канделаки

Журналист и телеведущая Тина Канделаки заявила, что сожалеет о несложившихся отношениях с комментатором Василием Уткиным. В своем Telegram-канале она написала, что Уткин нуждался во внимании, которое она ему не уделила.

С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание. В спешке и желании как можно быстрее доказать, что «Матч ТВ» будет лучшим спортивным каналом в стране, я не смогла уделить ему достаточно времени. А он в нем нуждался, — написала Канделаки.

Продюсер признала, что комментатор был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых она встречала. Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни, добавила Канделаки.

Несмотря на все его плохие слова в мой адрес, сейчас уже про это и говорить глупо, талант его был неоспорим. Он должен был успеть сделать гораздо больше. И очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества Вася остался один и так рано ушел из жизни. <...> Пусть земля ему будет пухом, — заключила журналистка.

Известный российский комментатор скончался в 52 года 19 марта. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что у журналиста возникли проблемы с сердцем. Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В 2004 и 2005 годах получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».