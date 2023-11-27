Отношение судей к мусульманским текстам возмутило депутатов из Чечни В Госдуме потребовали лишить суды права запрещать религиозные тексты

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Госдума собирается лишить районные и городские суды права признавать экстремистскими материалы и запрещать их, передает RTVI. Отмечается, что с инициативой выступил парламент Чечни, где оказались недовольны случаями, когда суды в российской глубинке признавали экстремистскими мусульманские священные тексты.

Если подан административный иск о признании издания религиозного характера экстремистским, суд также вызывает в качестве специалиста представителя централизованной религиозной организации, иного специалиста по соответствующей религии, — говорится в тексте законопроекта.

Ранее Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал решение Минюста РФ внести один из шести основных сборников жизнеописания пророка Мухаммеда «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов. Кадыров заявил, что миллионы мусульман в России теперь не понимают, как исповедовать религию в стране, где запрещают канонические религиозные тексты.

Тем не менее глава Чечни выразил уверенность в том, что «руководство государства и администрация президента обратят внимание на вердикт суда». По его словам, нет сомнений в том, что необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением более компетентных богословов.