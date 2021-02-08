Роспотребнадзор: отменить масочный режим реально в течение года

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Отменить обязательное ношение средств индивидуальной защиты, могут уже в этом году. Такое мнение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Тем не менее, подчеркнула она, это станет возможным в том случае, если люди будут продолжать соблюдать меры профилактики. Только тогда в 2021 году «будут все перспективы снять маски».

Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости. Это косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате развернувшейся широкомасштабной вакцинации, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Она напомнила, что для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее чем у 60-70% населения.

Ранее NEWS.ru писал, что австралийские учёные нашли необычное применение использованным медицинским маскам. Исследователи из Мельбурнского университета предложили из отработанных средств защиты строить дороги. Для этого маски следует измельчить и смешать со строительным мусором, чтобы придать автомобильному полотну большую прочность.