Отменено уголовное дело о нападении на фигуриста в метро Петербурга «Mash на Мойке»: дело о нападении на фигуриста Владислава Дикиджи отменили

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Владислав Дикиджи

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что прокуратура постановила отменить уголовное дело о нападении на фигуриста Владислава Дикиджи в метро Санкт-Петербурга. По его данным, надзорное ведомство не увидело состава преступления для статьи о хулиганстве.

По информации канала, прокуратура не нашла в конфликте 61-летнего сервисного инженера и 19-летнего спортсмена факта применения насилия либо угроз этого, достаточных для преследования по статье Уголовного кодекса. Канал отмечает, что следствию было рекомендовано найти свидетелей ситуации.

«Mash на Мойке» сообщает, что спортсмен утверждал, что ему приставили нож к горлу прямо в вагоне метро, но фигуристу удалось оперативно среагировать и оттолкнуть обидчика. Канал пишет, что, по предварительной информации полиции, задержанный инженер ударил Владислава по голове и потребовал уступить место, при себе у него были ножницы, которые изъяли.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале выразил надежду на, что правоохранительные органы все же возбудят уголовное дело. Он отметил, что все граждане имеют право на тщательное расследование.

На мой взгляд, чтобы наказание было достаточно суровым и адекватным содеянному, преступнику не обязательно быть мигрантом, а потерпевшему — спортсменом, известной личностью или сотрудником силовых структур. Перед законом все равны, все достойны права на тщательное расследование, — написал парламентарий.

2 декабря Дикиджи в своем Telegram-канале пожаловался, что его чуть не зарезали в метро. Сразу после нападения он написал заявление на злоумышленника. Спортсмен отметил, что цел и невредим, а также призвал поклонников не беспокоиться за него. Тренер фигуриста Олег Татауров добавил, что мужчина, который напал на молодого человека с ножом, был неадекватен и, возможно, в алкогольном опьянении. Спортсмен уже 3 февраля провел первую тренировку после нападения.