Отмена ограничений снизила тревожность россиян в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/ba48af4e-b0a3-11ea-9335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, россияне стали оптимистичнее смотреть на сложившуюся в их жизнях ситуацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 65% граждан воспринимают текущую ситуацию положительно. По сравнению с данными на конец апреля, когда был зафиксирован пик кризисных настроений, оптимистов стало на 7% больше. Количество россиян, оценивающих ситуацию в своей жизни как плохую, снизилось на 4%. Если ранее таковых насчитывалось 36%, то теперь – 32%.

При этом более половины опрошенных (56%) назвали плохой ситуацию в целом по стране. Противоположной точки зрения придерживаются 38% респондентов. При ответе на вопрос о ситуации в вашем населённом пункте, 49% оценили её положительно, 46% - отрицательно.

Что касается общемировой ситуации, то здесь вновь преобладает негативная оценка. Плохой её назвали 63% опрошенных, хорошей – 23%.

Опрос был проведён 5 июня. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что негативный тренд сменился позитивным в начале мая и оценки россиянами ситуации постепенно приближаются к докризисным показателям. По его словам, это может быть связано с ощущением победы над коронавирусом и возарщением к нормальной жизни.

В России, согласно последним данным, выявлено 553,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, Жертвами инфекции стали 7,4 тысячи человек, выздоровели 304,3 тысячи.

В мире более 8 млн заразившихся. Победить болезнь смогли более 3,9 млн пациентов, скончались 443,7 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян (62%) считают, что худшие времена ждут их в будущем. Оптимистично смотрят в будущее только 13%. Ещё 15% считают, что худший период в жизни переживают в настоящее время.