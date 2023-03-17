Отмена ЕГЭ в 2023 году: какие шансы и на что заменят Сторонники и противники единого госэкзамена сошлись в очередном клинче. Возможно, сейчас вторые ближе, чем когда-либо, к желаемому результату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос возможной отмены единого государственного экзамена вышел на самый высокий уровень. На этой неделе глава правительства Михаил Мишустин заявил, что прежде чем отменять ЕГЭ, нужно всё серьезно взвесить. По мнению премьера, «здесь плюсы или минусы — надо на всё серьезно посмотреть». «Экзаменационный вопрос» уже расколол не только российское общество, но и политический истеблишмент. Сегодня у такого формата госэкзамена находятся как влиятельные сторонники, так и не менее могущественные оппоненты. Кто их них одержит верх и каковы шансы, что ЕГЭ отменят, разбирался NEWS.ru.

Почему об отмене ЕГЭ говорят вновь?

Очередной удар по позициям ЕГЭ был нанесен 15 марта лидером партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергеем Мироновым. Он выдвинул инициативу об отмене единого государственного экзамена на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами фракции СРЗП.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем увидим возврат к здравому смыслу и ликвидацию единого государственного экзамена», — заявил Миронов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Миронов

Атака на ЕГЭ идёт уже не первый год. Новый виток схватки начался вскоре после прозвучавших заявлений о выходе России из Болонской системы подготовки кадров в вузах на фоне геополитической эскалации. Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия отойдет от Болонской системы, назвав ее «прожитым» этапом, и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет.

Что думают об отмене ЕГЭ россияне

Согласно результатам недавно проведенного исследования SuperJob, в необходимости отмены ЕГЭ убеждены 66% россиян. Лишь 16% считают, что ЕГЭ — это достойная замена традиционной форме аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов.

«Мы традиционно выступаем за ликвидацию ЕГЭ: эта форма, которая не учитывает особенностей ребенка, его возможность мыслить. Получается, что весь последний год обучения школьника просто натаскивают на сдачу теста. Но ведь может сложиться ситуация, когда ребенок растерялся, расстроился. При этом знаниями он обладает, но глупая ошибка не позволит поступить в лучшие вузы», — пояснил NEWS.ru глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, ЕГЭ не определяет наличие базовых знаний, а «позволяет порой наугад ответить, получить хороший балл и занять место действительно умного ребенка».

К слову, ЛДПР, которую представляет Нилов, вносила законопроект об отмене ЕГЭ еще в 2016 году. Тогда авторы проекта в пояснительной записке отмечали, что ЕГЭ должен был «искоренить коррупцию» и обеспечить эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников, но с этими задачами не справился.

Почему ЕГЭ так многим не нравится?

С Ниловым солидарен член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. В разговоре с NEWS.ru он указал, что ЕГЭ — это «абсолютно ненужный суррогат, пришедший к нам вместе с Болонской системой».

«Система оценки знаний через тестирование — это путь в никуда. Подобный подход напрочь убивает критическое мышление у детей и ограничивает способность мыслить. Кроме того, подростки подвергаются огромному стрессу в период подготовки. По сути, детей просто натаскивают на выполнение абсолютно одинаковых и типовых заданий», — пояснил сенатор.

При этом он допустил, что точные науки «еще хоть как-то терпят эту практику, но вот с гуманитарными дисциплинами дело обстоит гораздо сложнее».

Основной недостаток ЕГЭ в его нынешнем формате заключается в том, что единый экзамен должен одновременно выполнять несколько функций и часть этих функций он выполняет из рук вон плохо, объяснил NEWS.ru кандидат технических наук, научный сотрудник Кавказского математического центра Адыгейского государственного университета Всеволод Воронов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, от ЕГЭ требуется, во-первых, отбор абитуриентов ведущих вузов на уровне максимального балла. Во-вторых, отбор абитуриентов региональных вузов при среднем балле. В-третьих, контроль знаний на выходе из школы.

«Поскольку всё перечисленное невозможно уместить в четыре часа, часть функций экзамена будет существовать только для галочки, кто-то будет в постоянном проигрыше», — пояснил эксперт.

Собеседник NEWS.ru также отметил, что о контроле знаний всех выпускников «и говорить не приходится, так как на сколько-нибудь содержательном уровне он отсутствует».

«Между тем массовая школа — это самостоятельный общественный институт, а не преддверие МГУ и ВШЭ, все функции которого сводятся к поиску наиболее способных детей в регионах и перемещению их в центр», — считает Воронов.

Однако у последовательных противников единого госэкзамена имеются не менее последовательные оппоненты. Они уверены: отменять ЕГЭ ни в коем случае нельзя.

Кто выступает в защиту ЕГЭ?

За сохранение ЕГЭ выступают в Рособрнадзоре. Глава ведомства Анзор Музаев ранее заявлял, что возможный отказ от Болонской системы при подготовке кадров в вузах не должен привести к отмене единого государственного экзамена. В ходе одного из брифингов высокопоставленный чиновник, в частности, усомнился в том, что «сейчас вузы и школы в одночасье готовы перейти к старой модели» (проведения выпускных и приемных экзаменов. — NEWS.ru).

Значимая часть педагогического сообщества также активно поддерживает ЕГЭ. По данным SuperJob, сторонником единого госэкзамена является каждый третий педагог.

«На мой взгляд, ЕГЭ сделал две замечательные вещи: он убрал коррупцию и блат, традиционно сопровождающие приемные кампании в вузах, а также открыл доступ способным ребятам из регионов в ведущие вузы страны», — заявил NEWS.ru доктор технических наук, профессор, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, нынешний натиск на ЕГЭ связан с тем, что его почему-то связывают с Болонской системой, хотя к ней единый государственный экзамен никакого отношения не имеет: «Надеюсь, что ЕГЭ устоит, так как на сегодняшний день Рособрнадзор занимает достаточно четкую и однозначную позицию. Ни один из противников ЕГЭ пока не предложил реальную альтернативную систему оценивания знаний. Поэтому пока такой системы не существует, ЕГЭ должен жить».

А какова альтернатива ЕГЭ?

Именно классический экзамен преподносится как альтернатива ЕГЭ. Однако в традиционной системе «выпускной школьный экзамен + вступительный экзамен в вузе» абсолютизирована роль экзаменатора — от его компетенций, личных качеств, черт характера и мировоззрения сильно зависит оценка экзаменуемого, заявил в беседе с NEWS.ru инженер-исследователь Научного центра SCAMT Университета ИТМО Сергей Леончук.

Он полагает, что если у школьника есть конфликт с учителем, который будет экзаменатором на выпускном экзамене, то вероятность занижения оценки высока. Если поступающий в вуз «не понравился» экзаменатору — аналогичная история, оценка может быть занижена, говорит Леончук, подчеркивая, что таким образом «отсутствует объективность оценивания».

Он также признал, что ЕГЭ фактически стал олицетворением победы над коррупцией в сфере образования. Поскольку экспертиза полностью обезличенная, имена экзаменуемых закодированы, а экспертная комиссия является независимой (не представляет интересы какого-то вуза или школы). Покупка результатов ЕГЭ становится просто невозможной, отметил эксперт. При этом классический экзамен — это всегда лазейка для коррупции разного уровня, поскольку «все прекрасно понимают, что плохой ответ на экзамене можно „улучшить“, а если и нельзя, то можно „ухудшить“ ответ у конкурентов на бюджетное место».

Леончук также отметил, что ещё одно важное преимущество ЕГЭ заключается в том, что это сложный экзамен: «Это действительно сложный экзамен, который каждый год дополнительно постепенно усложняется, а так называемая тестовая часть уже не является тестом как таковым, там очень давно нет вопросов с выбором одного ответа. ЕГЭ был ужасен на этапе его внедрения в систему образования, и вот там действительно было много вопросов к заданиям». Он подчеркнул, что сейчас невозможно решить ни одно задание наугад.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Более того, на большую часть заданий ЕГЭ уже невозможно натренироваться и натаскаться — это очень устаревшие аргументы в пользу отмены ЕГЭ. А те люди, которые активно продвигают идею, что ЕГЭ делает детей тупыми, сами, скорее всего, ни разу этот ЕГЭ не открывали и решать не пробовали. А зря», — указал Леончук.

Он полагает, что проблема не в самом ЕГЭ, а в том, что школьная система образования не справляется с запросами ЕГЭ и высшей школы: «К примеру, как можно хоть что-то выучить за один урок химии в неделю в непрофильном классе в какой-нибудь региональной сельской школе? Никак. А как тогда освоить весь необходимый для сдачи ЕГЭ и поступления в университет материал? Отсюда и возникает спрос на дополнительные образовательные услуги».

Госэкзамен как социальный лифт

Журналист NEWS.ru пообщался с Инной — мамы выпускницы, которой благодаря ЕГЭ удалось поступить в МИФИ. По ее словам, многих возмущает что среднестатистическому выпускнику со средними баллами ряд мест в вузах недоступен. Но при этом, говорит женщина, и в советское время при совершенно иной системе поступления существовали вузы и факультеты, куда среднему выпускнику школы была дорога закрыта.

«Только критерии поступления туда были совершенно иные и совершенно не зависели от достижений самих абитуриентов, а определялись исключительно возможностями их родителей. Самое же главное преимущество ЕГЭ состоит в том, что дети из любого региона нашей огромной страны, имея хорошие результаты экзаменов или олимпиад, могут подавать свои документы и держать конкурс в любой интересующий их вуз, где число набранных ими баллов является достаточным», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Школьники перед началом ЕГЭ по информатике в одной из школ Московской области

По ее мнению, для профессионального сообщества плюсы этой системы менее очевидны, поскольку вузы лишились части средств, которые они могли бы получить на проведение собственных вступительных экзаменов, и возможности их заработать на организации системы подготовки к ним. Взамен, говорит родительница, вузы приобрели очень много проблем в части проведения приемной кампании. Школы же получили достаточно объективный критерий оценки их деятельности в виде среднего балла по ЕГЭ, на который они не могут особенно повлиять чисто административными методами.

Возможна ли отмена ЕГЭ в ближайшей перспективе?

Депутат Ярослав Нилов утверждает, что «лед тронулся». «Надо навалиться и отменить. Владимир Жириновский предлагал брать в вузы по собеседованию. А по итогам сессии отчислять неспособных», — пояснил парламентарий.

Сенатор Айрат Гибатдинов полагает, что «шанс отмены ЕГЭ точно есть — обсуждения на этот счет ведутся на всех уровнях власти». Однако когда и как может быть реализован переход к новой системе образования — неизвестно, признал законодатель.

Ученый Всеволод Воронов более скептичен. По его мнению, ЕГЭ вряд ли отменят: «Не считаю, что его в данный момент возможно отменить, не нанеся еще более тяжелого ущерба. Но уверен, что некоторое переформатирование и возможно, и желательно. Контроль знаний на выходе из школы должны осуществлять сами школы. Экзамен должен быть более вариативным, а средний уровень сложности — основным и более содержательным».

При этом, уверен Воронов, у вузов должна быть свобода выбора: как использовать результаты ЕГЭ и использовать ли вообще.