«Отмазки чистой воды»: Кологривого поймали на неискренности в извинениях Физиогномист Воеводин усомнился в искренности извинений Кологривого

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Никита Кологривый

Искренность извинений актера Никиты Кологривого после дебоша и ареста вызывает сомнения, заявил NEWS.ru физиогномист Олег Воеводин. По его словам, артист с детства любит приукрасить действительность и не подчиняется законам.

Форма лица Кологривого «огонь, вода, воздух». Это показатель того, что с раннего детства он любитель приукрасить действительность. Это пробивной человек по характеру, все подает через юмор. Он нестандартная личность из-за формы лица и кучерявых волос. Это значит, что особо им управлять нельзя, не поддается законам и сделает все по-своему, — отметил Воеводин.

Эксперт отметил, что в начале видео он держит лицо, мол «Сейчас я выскажу свою точку зрения и пойду творить дела». Когда он начинает с извинений, то улыбается, это двойная позиция, считает Воеводин. По его словам, Кологривый не готов понести серьезную ответственность, пока для него это смешно. Он не видит в этом серьезности, возможно, защита психики, добавил физиогномист.

Когда он прикладывает руку груди, макушка смотрит в сторону солнца, а подбородок — в сторону Луны, здесь у него идеи на будущее. То есть он сделал маленькое дело, но хочет перекрыть его большим. Веки у Кологривого средние и линия губ прямая практически на время всего видео. То есть видеообращение — некое покаяние. Он немного холодный. Я не могу сказать, что это искреннее. Он говорит, что перегорел, но все это отмазки чистой воды, — считает эксперт.

Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане в ночь на 19 марта, подравшись с сотрудниками заведения и укусив работавшую там девушку. После инцидента артист был задержан и получил семь суток административного ареста. Позже он записал ролик с извинениями, в котором объяснил, что очень устал и эмоционально выгорел.

Как считает адвокат Сергей Жорин, актер своим эксцентричным поведением «достал» влиятельных людей в Москве. Он пояснил, что в такой ситуации человеку обычно назначают штраф, а административный арест — только при повторном привлечении. При этом он счел потенциальное ужесточение наказания перебором.